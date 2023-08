Spielen wie bei Hofe im Barock im Dresdner Schloss Pillnitz

Dresden.

Die Orangerie von Schloss Pillnitz Dresden soll künftig in jeder Saison zum fürstlichen Spielplatz des 18. Jahrhunderts werden und die sommerlichen Lustbarkeiten des Hofstaats erlebbar machen. Von Samstag an sind ein modern interpretiertes Ringrennkarussell, eine Multimedia-Show und eine Ausstellung zu historischen Spielen erstmals zugänglich. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen & Gärten Sachsen gGmbH, Christian Striefler, sprach am Donnerstag von "spielerischer Wissensvermittlung". Damit werde die bisher zwei Mal im Jahr geöffnete Orangerie den Sommer über genutzt.