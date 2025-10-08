Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.

Dresden.

In Sachsen bekommen 13 weitere Grundschulen ein Spielezimmer. Die Schulen hätten die Jury mit originellen und durchdachten Konzepten überzeugt und damit gezeigt, "wie Lernen spielend gelingen kann", teilte das Kultusministerium in Dresden mit. Die Schulen können nach Angaben der Initiative "Spielen macht Schule" aus verschiedenen Spielen auswählen, darunter viele klassische Gesellschaftsspiele.

In den vergangenen 15 Jahren haben laut Ministerium schon rund 300 Schulen aus Sachsen pädagogisch wertvolle Spiele und Spielzeuge gewonnen. Der Verein "Mehr Zeit für Kinder" hat die Initiative "Spielen macht Schule" im Jahr 2007 zusammen mit dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Finanziert werden die Spiele von den Herstellern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
19.09.2025
2 min.
KI-Chatbot soll 2026 an Schulen eingeführt werden
Sachsen will den Chatbot "Telli" wohl im Jahr 2026 einführen. (Archivfoto)
Schüler in Sachsen können bald mit KI lernen – und Lehrkräfte bekommen digitale Unterstützung. Was steckt hinter dem Chatbot "Telli"?
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
30.09.2025
1 min.
Zwei sächsische Schulen bei Deutschem Schulpreis erfolgreich
Zwei sächsische Schulen haben Auszeichnungen erhalten.
Der Deutsche Schulpreis würdigt Einrichtungen mit einer besonders guten Qualität. In diesem Jahr sind zwei Schulen aus Sachsen mit Auszeichnungen bedacht worden.
Mehr Artikel