Spitz-Ahorn muss weg: Fällaktion in Dresdens Großem Garten

Dresden.

Bei einem Parkseminar mit öffentlicher Beteiligung in Dresdens Großem Garten sollen Mitte Oktober rund 100 Bäume gefällt werden. "Wir befreien eine Fläche vom Spitz-Ahorn", kündigten die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH (SBG) am Mittwoch an. Im Zuge des vom Bund geförderten Projekts "Klimawandel in historischen Gärten" würden stattdessen geeignete Gehölzarten gepflanzt. Dabei könnten Interessierte helfen und sich unter professioneller, gärtnerischer Anleitung für die Bewahrung und Entwicklung dieses Gartendenkmals engagieren.