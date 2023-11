Sportgericht urteilt: Dresden muss erneut nach Saarbrücken

Frankfurt.

Dynamo Dresden muss in der 3. Fußball-Liga erneut zum 1. FC Saarbrücken reisen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) teilte am Freitag mit, dass das am vergangenen Sonntag in der Halbzeit abgebrochene Spiel wiederholt wird. Die Partie war wegen der Unbespielbarkeit des Platzes nach starken Regenfällen beim Stand von 0:0 nicht fortgesetzt worden. Ein Termin werde bekannt gegeben, nachdem die Einspruchsfrist am Montag 23.59 Uhr abgelaufen ist.