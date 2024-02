Sportvereine in Sachsen mit Zulauf

Zehntausende Menschen in Sachsen sind Mitglied in einem Sportverein - und es werden immer mehr

Dresden.

Sachsens Sportvereine haben mehr als 700.000 Mitglieder - etwa 30.000 kamen innerhalb eines Jahres dazu, wie das sächsische Innenministerium unter Verweis auf Zahlen des Landessportbundes (LSB) am Montag in Dresden mitteilte. Derzeit gebe es mehr als 4300 Sportvereinen im Freistaat. Inzwischen sei fast jedes zweite Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren Mitglied in einem Sportverein.