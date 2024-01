Spuren im Schnee verraten mutmaßliche Einbrecher

Ebersbach.

Frischer Schnee ist mutmaßlichen Einbrechern am Samstagmorgen in Ebersbach bei Meißen zum Verhängnis geworden. Nachdem sie auf frischer Tat von einem Bewohner im Keller eines Mehrfamilienhauses überrascht worden und geflohen seien, hätten die alarmierten Beamten nur ihren Spuren folgen müssen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit. Der 37-Jährige und die 30-Jährige wurden demnach in unmittelbarer Nähe gestellt. Im Auto des Pärchens, das falsche Kennzeichen gehabt habe, sei auch eine präparierte Übungshandgranate gefunden und von Spezialisten des Landeskriminalamtes gesichert worden. Ob die so scharf gemachte Munition auch funktionierte, könne noch nicht endgültig gesagt werden, hieß es. In den Wohnungen der Deutschen stießen die Ermittler den Angaben zufolge zudem auf Diebesgut. (dpa)