Staatskanzleichef reist mit Delegation nach Taiwan

Dresden.

Sachsen sieht die geplante Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden im Plan. "Wir kommen sehr gut voran beim Ansiedlungsprozess von TSMC in Dresden", erklärte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag in Dresden. Das neue Werk werde Sachsens Position als führender europäischer Halbleiterstandort weiter stärken, wovon auch Taiwan profitiere. Schenk reist an diesem Mittwoch mit einer Delegation nach Taiwan. Dabei will er auch über Möglichkeiten der Kooperation bei Forschung und Entwicklung sprechen. Zugleich möchte sich Sachsen taiwanesischen Unternehmen als attraktiver Technologiestandort präsentieren.