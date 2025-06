Staatskapelle Dresden ist auf Tour im Szeneviertel Neustadt

Frack und Abendrobe sind ihre Dienstkleidung bei Konzerten in der Semperoper und anderswo. Einmal im Jahr können sich die Musiker der Sächsischen Staatskapelle legerer anziehen.

Dresden.

In Freizeitkleidung statt Frack: Musiker der Sächsischen Staatskapelle spielen demnächst wieder in Bars und Szene-Kneipen der Dresdner Neustadt auf. Am 17. Juni werden nach Angaben des Orchesters in zehn Lokalen oder Cafés des Viertels bei freiem Eintritt unterschiedlichste kammermusikalische Programme serviert. Im Wohnzimmer etwa wird Tango und mehr geboten, im Bottoms Up Schlager und Polka und in der Groove Station Volksmusik zum "Schunkeln im 11-Achtel-Takt".