  • Staatsschutz ermittelt: Mann droht Ministerpräsident Michael Kretschmer bei Facebook mit Schlägen

Ein Mann aus Radeburg auf bei Facebook gedroht, den sächsischen Ministerpräsidenten zu verletzen (Symbolbild).
Ein Mann aus Radeburg auf bei Facebook gedroht, den sächsischen Ministerpräsidenten zu verletzen (Symbolbild). Bild: Carsten Koall/dpa
Sachsen
Staatsschutz ermittelt: Mann droht Ministerpräsident Michael Kretschmer bei Facebook mit Schlägen
In sozialen Medien pöbeln anonyme Nutzer häufig gegen Politiker. Selbst Bedrohungen gibt es. Den Dresdner Staatsschutz beschäftigt ein solcher Fall.

Dresden.

Ein 59 Jahre alter Mann hat den sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) bei Facebook bedroht und ist damit ins Visier des Staatsschutzes geraten. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagabend angedroht, Kretschmer mit Schlägen und einer Waffe zu verletzen, sollte er am Sonntag nach Riesa kommen. 

Beamte trafen mutmaßlichen Täter alkoholisiert an

Ermittler des Staatsschutzes machten den 59-Jährigen als Verfasser des Posts ausfindig und durchsuchten am Freitag seine Wohnung in Radeburg. Sie konnten ihn dort zwar nicht antreffen, griffen ihn später auf einem Zeltplatz in Riesa auf. Er sei mit mehr als 1,5 Promille alkoholisiert gewesen und habe eingeräumt, die Zeilen geschrieben zu haben, hieß es. 

Polizei geht nicht von einer ernsthaften Gefahr aus

Laut Polizei hatte er keine Waffe bei sich. Auch im Zelt und seinem Auto konnte sie nicht gefunden werden. Die Ermittler stellten sein Mobiltelefon sicher. Der Mann muss sich nun wegen der Bedrohung verantworten. Nach ersten Ermittlungen sei nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen, hieß es. (dpa)

