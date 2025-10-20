Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere Linke-Politiker Sebastian Scheel ist neuer Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. (Archivbild)
Der frühere Linke-Politiker Sebastian Scheel ist neuer Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Der frühere Linke-Politiker Sebastian Scheel ist neuer Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. (Archivbild)
Der frühere Linke-Politiker Sebastian Scheel ist neuer Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Sachsen
Staatssekretär abgelöst - Ex-Linke-Politiker rückt nach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Personalwechsel im sächsischen Wirtschaftsministerium. Ein profilierter Politiker, der früher bei den Linken war, soll es nun als Staatssekretär richten.

Dresden.

Der frühere Linke-Politiker Sebastian Scheel (49) wird neuer Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. Er löst Thomas Kralinski (SPD) ab, der seit 2022 Amtschef war, teilte das Ministerium mit. Gründe wurden nicht genannt. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) habe Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gebeten, einen Wechsel auf diesem Posten vorzunehmen, hieß es. 

"Ich freue mich, dass ich Sebastian Scheel für die Zusammenarbeit in Sachsen gewinnen konnte. Durch seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen politischen Funktionen in Sachsen habe ich ihn und seine Expertise schätzen gelernt", erklärte Panter. Scheels Erfahrungen als Staatssekretär und Senator in Berlin sowie seine fundierten Kenntnisse der Energiewirtschaft seien eine wichtige Bereicherung für das Ministerium.

Scheel ist in Sachsen kein Unbekannter. Nach seinem Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Philosophie an der Universität Leipzig zog er für die Linken den Sächsischen Landtag ein und übte dort über viele Jahre verschiedene Funktionen aus. In Berlin war er von 2017 bis 2020 als Staatssekretär und anschließend bis 2021 als Senator der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen tätig. 2024 trat er bei den Linken aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
20.10.2025
3 min.
Sachsens Wirtschaftsminister entlässt Staatssekretär: Nachfolger soll der Ex-Linke Sebastian Scheel werden
Der Ex-Linken-Politiker Sebastian Scheel ist bisher Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin und künftig neuer Wirtschaftsstaatsekretär in Sachsen.
Das Verhältnis zwischen Amtsinhaber Thomas Kralinski und Minister Dirk Panter gilt als zerrüttet. Nachfolger Scheel war einst Linke-Landtagsabgeordneter in Sachsen und Bausenator in Berlin.
Tobias Wolf
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Sächsischer Bürgerpreis für fünf Initiativen und Vereine
In der Dresdner Frauenkirche wurde zum 15. Mal der Sächsische Bürgerpreis verliehen (Archivbild)
Der Sächsische Bürgerpreis soll herausragendes bürgerschaftliches Engagement würdigen. Das sind die diesjährigen Preisträger.
Mehr Artikel