Stadt lässt doch mehr Springbrunnen in Dresden sprudeln

Die Stadtverwaltung setzte aus Kostengründen auch bei Dresdens Brunnen und Wasserspielen den Rotstift an. Nach heftigem Widerstand darf nun doch der Großteil der Anlagen auch diesen Sommer sprudeln.

Dresden.

Nach heftiger Kritik in Öffentlichkeit und Stadtrat an der Sparmaßnahme sollen auch in diesem Sommer die meisten Dresdner Springbrunnen und Wasserspiele sprudeln. Die Inbetriebnahme aller Anlagen ohne akuten Sanierungs- oder Reparaturbedarf wird vorbereitet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es gebe nun eine Lösung für die bisher großteils nicht abgesicherte Finanzierung. Auf Anordnung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) werden alle Kostenstellen in den zuständigen Bereichen geprüft, um das nötige Geld zu erwirtschaften.