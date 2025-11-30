Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Städtetag schlägt Alarm. (Symbolbild)
Der Städtetag schlägt Alarm. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Städtetag schlägt Alarm. (Symbolbild)
Der Städtetag schlägt Alarm. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sachsen
Städtetag bittet um Soforthilfe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Präsident des Städtetags richtet vor einem Treffen einen Appell an Bund und Länder: Ohne schnelle Unterstützung drohen Kommunen harte Einschnitte – von Sozialarbeit bis Stadtfest.

Berlin.

Die finanzielle Lage der Kommunen ist aus Sicht des Deutschen Städtetags dramatisch. Präsident Burkhard Jung appelliert deshalb an Bund und Länder, bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag eine finanzielle Soforthilfe für Städte und Gemeinden zu beschließen.

"Die Städte können nicht mehr. Die städtischen Haushalte kollabieren reihenweise, mittlerweile auch in den reicheren südlichen Bundesländern", sagte der Leipziger Oberbürgermeister (SPD) der Funke-Mediengruppe. "Die Kommunen brauchen daher eine finanzielle Soforthilfe von Bund und Ländern, damit sie nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht fallen."

Ohne Finanzspritze keine Zuschüsse für Stadtfest und Sportvereine

Ansonsten könnten "keine Leistungen, die nicht gesetzlich oder vertraglich geschuldet sind, geleistet werden", führte Jung aus. "Das kann dann von der Sozialarbeit über die Zuschüsse für Sportvereine bis zum Stadtfest reichen." Die Menschen dürften den Staat aber nicht nur noch als Mangelverwalter erleben. 

Das Defizit der kommunalen Haushalte könnte nach Einschätzung Jungs in diesem Jahr über 30 Milliarden Euro liegen. Die Kommunen leisteten etwa ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhielten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
16:40 Uhr
2 min.
Ost-Länder wollen gemeinsam Wasserstoffnetz entwickeln
Die ostdeutschen Länder wollen gemeinsam den Zugang zu Wasserstoff verbessern. Eine Studie soll zeigen, wie Kommunen und Industrie am meisten profitieren können. (Symbolbild)
Die Ost-Bundesländer wollen gemeinsam von grünem Wasserstoff profitieren. Eine Studie soll zeigen, wie Kommunen und Industrie den Anschluss finden können.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
13.11.2025
2 min.
Schleppende Kostenerstattung des Freistaats an Kommunen
Die Kommunen warten auf Kostenerstattungen vom Freistaat. (Symbolbild)
Die Kosten für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sollen Land und Bund tragen. Warum müssen Kommunen aber lange auf die Begleichung der Rechnungen warten?
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel