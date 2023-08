Städtetag: Überzogene Standards bei Ausbau von Grundschulen

Dresden.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat zu hohe Standards für Baumaßnahmen beklagt. Überzogene energetische Anforderungen des Umweltministeriums in Sachsen bremsten den Ausbau von Grundschulen und Horten aus, kritisierte das Spitzengremium am Freitag in Dresden mit. Damit könnten 137 Millionen Euro an Bundesmitteln für Investitionen in Grund- und Förderschulen sowie Horte im Moment nicht an die Schulträger weitergegeben werden. Der SSG warf dem Ministerium vor, bei der bei der Förderrichtlinie zur Weitergabe der Bundesmittel energetische Anforderungen anzuwenden, die deutlich über die gesetzlichen Regelungen hinausgingen.