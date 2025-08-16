Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kunstsammlungen am Theaterplatz in Chemnitz zeigen im Kulturhauptstadtjahr eine große Ausstellung zum norwegischen Künstler Edvard Munch. (Archivbild)
Die Kunstsammlungen am Theaterplatz in Chemnitz zeigen im Kulturhauptstadtjahr eine große Ausstellung zum norwegischen Künstler Edvard Munch. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Kunstsammlungen am Theaterplatz in Chemnitz zeigen im Kulturhauptstadtjahr eine große Ausstellung zum norwegischen Künstler Edvard Munch. (Archivbild)
Die Kunstsammlungen am Theaterplatz in Chemnitz zeigen im Kulturhauptstadtjahr eine große Ausstellung zum norwegischen Künstler Edvard Munch. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Starker Auftakt: Munch-Schau lockt Tausende Besucher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das berühmte Schrei-Motiv und fast 100 Werke von Edvard Munch – die Chemnitzer Ausstellung begeistert Besucher und sorgt für lange Schlangen im Kulturhauptstadtjahr.

Chemnitz.

Die große Munch-Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr zieht in Chemnitz Tausende Besucher in ihren Bann. Schon in der ersten Woche seien rund 5.000 Menschen gekommen, teilten die Kunstsammlungen auf dpa-Anfrage mit. "Alleine am Eröffnungswochenende haben 2.200 Personen die Ausstellung besucht", sagt Generaldirektorin Florence Thurmes. "Auch unter der Woche sehen wir Schlangen vor der Tür."

Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher sei sehr positiv. Das zeige das persönliche Feedback nach der Ausstellung. "Hier fallen oftmals Superlative und Begriffe wie "sensationell", das sind natürlich sehr wertschätzende Begriffe für unsere Ausstellung", freut sich Thurmes.

Schrei-Motiv in Chemnitzer Schau zu sehen

Die Schau zeigt fast 100 Arbeiten des norwegischen Künstlers Edvard Munch (1863-1944), darunter eine Lithographie seines weltberühmten Schrei-Motivs. Ebenso das Gemälde "Zwei Menschen. Die Einsamen", das einst zur Chemnitzer Sammlung gehörte und unter den Nationalsozialisten verkauft wurde, sowie das Porträt von Herbert Esche und das Landschaftsbild "Blick aufs Chemnitztal" - beide sind bei einem Besuch des Künstlers 1905 in der Stadt entstanden. Die Ausstellung setzt die Arbeiten Munchs in Dialog mit vielen weiteren Werken anderer Künstler wie Andy Warhol, Neo Rauch, Marina Abramović und Georg Baselitz

Chemnitz ist dieses Jahr zusammen mit dem slowenischen Nova Gorica an der Grenze zu Italien Kulturhauptstadt Europas. Die Kunstsammlungen tragen viel zum Erfolg des Programms bei. So war bereits die Schau "European Realities" über Realismusbewegungen der 1920er und 1930er Jahre in Europa überregional auf große Aufmerksamkeit gestoßen. Die Ausstellung lockte knapp 40.000 Menschen an. Damit sei sie die erfolgreichste Ausstellung im Museum Gunzenhauser seit dessen Eröffnung 2007, hieß es. 

Die Munch-Ausstellung "Angst" ist bis 2. November in den Kunstsammlungen am Theaterplatz zu sehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
07.08.2025
10 min.
Munch-Ausstellung mit dem „Schrei“ startet in der Kulturhauptstadt Chemnitz
Eine Version des bekannten „Schreis“ von Edvard Munch ist jetzt in Chemnitz zu sehen: die Lithografie „Geschrei“.
100 Werke von Edvard Munch, dem weltbekannten Maler aus Norwegen, sind ab Samstagnachmittag in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen, dazu weitere Bilder anderer Künstler. Es geht um Angst, Einsamkeit und Melancholie, aber auch um die Energie, damit umzugehen. Und darum zu zeigen, was der große Munch in Chemnitz zu tun hatte.
Katharina Leuoth
09.08.2025
5 min.
Edvard Munchs „Angst“ in Chemnitz: So startete die spektakulärste Schau der Kulturhauptstadt 2025
Vorhang auf für die „Angst“: Kuratorin Diana Kopka (l.) erläuterte der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng (r.) und anderen VIP-Gästen Andy Warhols „Das Geschrei (Nach Munk)“.
Norwegens Botschafterin und Sachsens Ministerpräsident sprechen zur Eröffnung - dann wollen Hunderte den „Schrei“ und den „Blick aufs Chemnitztal“ des weltberühmten Norwegers sehen.
Oliver Hach
Mehr Artikel