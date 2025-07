Starkregen, Aquaplaning, Überschwemmungsgefahr: Das kommt heute auf Sachsen zu

Achtung Autofahrer: Am heutigen Montag ist in Sachsen Vorsicht geboten.

Chemnitz, Leipzig.

Es wird ungemütlich an diesem Montag in Sachsen: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Sachsen herausgegeben. Im Raum Hoyerswerda, Bautzen und Görlitz erwarten die Wetter-Experten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter – in der Stunde. Doch auch im Reste des Landes wird es mächtig schütten. Für den Südwesten werden in sechs Stunden bis zu 35 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt.