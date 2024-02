Start der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig

Leipzig.

Neuste Innovationen für zu Hause, Garten und Freizeit will die Mitteldeutsche Handwerksmesse von diesem Samstag an in Leipzig präsentieren. Die Schau soll in Kombination mit der Messe Haus-Garten-Freizeit stattfinden, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Rund 750 Aussteller aus 20 Ländern werden erwartet. Bis zum 18. Februar zeigen sie in drei Messehallen ihre neusten Produkte und Dienstleistungen.