Start der neuen Heino-Tour "Made in Germany"

Seit Jahrzehnten ist Heino mit Volksmusik und Schlagern im Geschäft. Mit 86 geht er wieder auf Tour - demnächst auch am Ballermann auf Mallorca.

Coswig.

Schlager-Ikone Heino ist wieder auf Tour: Beim Auftakt in Coswig bei Dresden hat er zusammen mit seinen Fans auch die deutsche Nationalhymne angestimmt. Mit "Made in Germany" ist sein neues Programm überschrieben. Dabei war die Bühne mit einer großen Fahne in Schwarz-Rot-Gold dekoriert und mit einem "Heino-Adler" in Anlehnung an den Bundesadler geschmückt. Mit "Heino! Heino!"-Sprechchören und kleinen Deutschlandfahnen feierten die laut Veranstalter etwa 700 Zuhörer im ausverkauften Saal den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Heinz-Georg Kramm heißt.