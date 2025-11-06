Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg in die Startelf zurück. (Archivbild)
Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg in die Startelf zurück. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg in die Startelf zurück. (Archivbild)
Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg in die Startelf zurück. (Archivbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Sachsen
Startelf-Comeback für Nürnbergs Kapitän Knoche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einigen Wochen auf der Ersatzbank darf Abwehr-Routinier Knoche für Nürnberg wieder von Beginn an ran. Was Trainer Miroslav Klose außerdem vor dem Spiel in Dresden verrät.

Nürnberg.

Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden nach längerer Zeit wieder in die Startelf zurück. Trainer Miroslav Klose bestätigte, dass der 32 Jahre alte Kapitän bei der Partie am Freitag (18.30Uhr/Sky) den gelbgesperrten Defensivmann Luka Lotschoschwili ersetzen werde. "Es ist klar, dass Robin spielen wird", sagte Klose. Knoches Leistung im Training in den vergangenen Wochen sei vorbildlich gewesen. "Deswegen wird er auf dem Platz stehen."

Ob Knoche dabei Lotschoschwilis Platz in der Viererkette einnimmt, ließ der Trainer zunächst offen. Der Kapitän hatte nach dem Nürnberger Fehlstart in die Saison seinen Stammplatz verloren. Und Klose stellte von einer Dreier- auf eine Vierkette um. 

Klose will gegen Dresden nach vier Partien ohne Niederlage den positiven Trend bei den Ergebnissen fortsetzen und dabei von seinem Team wieder einen aktiveren Spielstil sehen. "Wir müssen unseren Fußball einfach auf die Platte bringen. Das haben wir absolut vor", sagte der Coach. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Jubiläum für internationales Pantomime-Festival in Dresden
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild).
Geschichten erzählen ohne Worte, das ist die hohe Kunst der Pantomime. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt einen verblüffenden Reichtum an Spielarten.
01.11.2025
2 min.
Kloses Nürnberger nach Zittersieg auf Klettertour
Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0.
Der 1. FC Nürnberg feiert den dritten Dreier der Saison und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Glanzpunkte beim Arbeitssieg sind die Tore von Zoma und Becker.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
26.10.2025
2 min.
Klose jubelt mit Nürnberg über späten Punkt in Lautern
Durfte am Ende über einen Punkt in Kaiserslautern jubeln: Miroslav Klose
Der 1. FC Nürnberg verschießt in Kaiserslautern einen Elfmeter - und verwandelt einen, als das Spiel fast schon vorbei ist. Dabei gab es offenbar eine technische Panne.
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
Mehr Artikel