Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die Hobbymesse veranstaltet. (Archivbild)
In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die Hobbymesse veranstaltet. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die Hobbymesse veranstaltet. (Archivbild)
In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die Hobbymesse veranstaltet. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Stau auf der Autobahn wegen Besucherandrangs zur Hobbymesse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Leipzig läuft eine Hobbymesse - und die Besucher kommen zahlreich. Das führt zu Verkehrsproblemen auf der Autobahn.

Leipzig.

Ein hoher Besucherandrang zur Leipziger Hobbymesse hat am Vormittag zu Stau auf der Autobahn 14 geführt. Der Verkehrswarndienst der Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer auf, dort besonders vorsichtig zu fahren. Die Verkehrsbelastung sei zwischen der Anschlussstelle Leipzig-Nordost und der Ausfahrt zum Messegelände zu groß gewesen. 

In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die 29. Hobbymesse veranstaltet. 469 Aussteller zeigen in diesem Jahr Neuheiten aus dem Kreativ-, Spiel- und Technikbereich. Voriges Jahr kamen laut Leipziger Messe 68.300 Besucherinnen und Besucher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
1 min.
Messe "Jagd & Angeln" zieht rund 20.000 Interessierte an
Die Messe zog 20.144 Besucher an. (Archivbild)
Jagd- und Angelausrüstung, aber auch Hundesport und Falknerei - mit diesem Mix hat die Messe "Jagd & Angeln" Tausende Besucher erreicht.
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
05.10.2025
1 min.
Dickes Besucherplus bei der Leipziger Hobbymesse
Die Messe hat ein dickes Besucherplus verzeichnet. (Archivbild)
Auf der Leipziger Hobbymesse dreht sich alles um Spiel, Freizeit und Technik. Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt das Angebot an.
Mehr Artikel