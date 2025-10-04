Stau auf der Autobahn wegen Besucherandrangs zur Hobbymesse

In Leipzig läuft eine Hobbymesse - und die Besucher kommen zahlreich. Das führt zu Verkehrsproblemen auf der Autobahn.

Leipzig. Ein hoher Besucherandrang zur Leipziger Hobbymesse hat am Vormittag zu Stau auf der Autobahn 14 geführt. Der Verkehrswarndienst der Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer auf, dort besonders vorsichtig zu fahren. Die Verkehrsbelastung sei zwischen der Anschlussstelle Leipzig-Nordost und der Ausfahrt zum Messegelände zu groß gewesen.

In Leipzig wird von 3. bis 5. Oktober die 29. Hobbymesse veranstaltet. 469 Aussteller zeigen in diesem Jahr Neuheiten aus dem Kreativ-, Spiel- und Technikbereich. Voriges Jahr kamen laut Leipziger Messe 68.300 Besucherinnen und Besucher. (dpa)