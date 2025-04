Staugefahr ab Mittwoch in Sachsen: Auf diesen Autobahnen wird es zu Ostern besonders eng

Schon vor dem Osterwochenende drohen auf den Autobahnen A 72 und A 4 in Sachsen riesige Staus. Vor welchen Baustellen Autofahrer vermutlich viel Zeit mitbringen müssen.

Chemnitz. Schon ab Mittwoch ist laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) mit viel Verkehr auf Sachsens Autobahnen zu rechnen. Besonders staugefährdet sind demnach vor allem Abschnitte vor Baustellen auf den Autobahnen A 4 und A 72. Aber auch an den Grenzübergängen an der A 17 und der A 4 kann es demnach im Freistaat zu Wartezeiten kommen. Beobachtungen des ADAC zufolge zählen der Mittwoch vor Ostern und der Gründonnerstag bundesweit zu den staureichsten Tagen des gesamten Jahres.

A 4 zwischen Dresden und Chemnitz betroffen

Am Ostermontag, dem 21. April, rechnet der ADAC zudem mit starkem Rückreiseverkehr. Vor allem am Nachmittag und Abend sind demnach auf den sächsischen Autobahnen und Bundesstraßen Staus nicht auszuschließen – insbesondere auf der A 4 Richtung Westen zwischen Dresden und Chemnitz sowie auf der A 14 Richtung Leipzig.

Hier werden Baustellen zum Nadelöhr in Sachsen

Mit Staus rechnet der ADAC ab Mittwoch vor allem auf diesen Hauptreiserouten in Sachsen:



A 4:

Abschnitt Ronneburg bis Chemnitz-Glösa (Richtung Dresden): Baumaßnahmen führen zu Fahrbahneinschränkungen und Staugefahr, insbesondere in Fahrtrichtung Ost

Baumaßnahmen führen zu Fahrbahneinschränkungen und Staugefahr, insbesondere in Fahrtrichtung Ost Dreieck Nossen bis Dresden-West (beide Richtungen): Bauarbeiten auf beiden Richtungsfahrbahnen verursachen mögliche Verzögerungen, besonders stauträchtig in Richtung Dresden zu Ferienbeginn und in Richtung Erfurt zum Ferienende

Bauarbeiten auf beiden Richtungsfahrbahnen verursachen mögliche Verzögerungen, besonders stauträchtig in Richtung Dresden zu Ferienbeginn und in Richtung Erfurt zum Ferienende Weißenberg bis Görlitz (Richtung Görlitz): Baustellen rund um den Tunnel Königshainer Berge (Südröhre gesperrt) sorgen für Engpässe in Fahrtrichtung Osten mit Rückstaus besonders zu Wochenendzeiten

A72:

Zwickau-Ost bis Zwickau-West (beide Richtungen): Fahrbahnerneuerung verursacht Verzögerungen in beiden Richtungen, vor allem betroffen ist der Abschnitt in Richtung Leipzig während des Ferienstarts.

Abschnitt der Bundestraße 171 voll gesperrt

In seiner Stauprognose für das Osterwochenende weist der ADAC zudem auf die Vollsperrung der B 171 im Bereich der Stadt Marienberg hin. Grund dafür sind Bauarbeiten. Der Verkehr wird von Wolkenstein über die B 101 bis zur Heinzebank und von dort über die B 174 nach Marienberg umgeleitet.

An der Grenze zu Tschechien Wartezeit einplanen

An Sachsens Grenze zu Tschechien ist ebenfalls mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Das gilt demnach insbesondere für die D 8 in Tschechien (Weiterführung der A 17 Richtung Prag): Dort finden schon seit 1. April 2025 umfangreiche Tunnelreparaturen statt, die zu Fahrbahneinschränkungen und zeitweisen Vollsperrungen führen. Dies könne auch Rückstaus auf deutscher Seite der A 17 ab Breitenau verursachen, so der ADAC.

Ostermontag rollt die Rückreisewelle

Am Ostermontag (21. April) erwartet der ADAC Sachsen zudem ein hohes Verkehrsaufkommen - vor allem am Nachmittag und Abend. „Dies gilt insbesondere auf der A 4 Richtung Westen ab Dresden in Richtung Chemnitz sowie auf der A 14 Richtung Leipzig“, heißt es.

Hier ist bundesweit die Staugefahr am größten

Bundesweit geht der ADAC von Staus auf folgenden Autobahnen (in jeweils beiden Fahrtrichtungen) aus:

auf der A1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

auf der A 1/A 3/A 4 Kölner Ring, auf der A 2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

auf der A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

der A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

auf der A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

auf der A 7 Hannover – Hamburg – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

auf der A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

auf der A 9 Berlin – Nürnberg – München

auf der A 10 Berliner Ring

auf der A 12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

auf der A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

auf der A 81 Heilbronn – Stuttgart

auf der A 93 Inntaldreieck – Kufstein

auf der A 94 München – Passau

auf der A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

auf der A 99 Umfahrung München

Das rät der ADAC

Der ADAC rät allen Autofahrern, möglichst frühmorgens oder spätabends reisen, um den Hauptverkehrszeiten zu entgehen, vor der Abfahrt aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen, Alternativrouten einzuplanen und Navigationsdienste zu nutzen. Empfehlenswert sei es auch, bei längeren Fahrten regelmäßige Pausen einzulegen, Geduld zu bewahren und besonders zu Ferienbeginn möglichst frühzeitig anzureisen. (juerg)