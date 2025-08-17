Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einer Abkühlung am Wochenende werden zu Wochenbeginn wieder steigende Temperaturen in Sachsen erwartet. (Archivbild)
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Nach einer Abkühlung am Wochenende werden zu Wochenbeginn wieder steigende Temperaturen in Sachsen erwartet. (Archivbild)
Nach einer Abkühlung am Wochenende werden zu Wochenbeginn wieder steigende Temperaturen in Sachsen erwartet. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Steigende Temperaturen zu Wochenbeginn
Nach Hitzetagen mit über 30 Grad hat es sich in Sachsen am Wochenende abgekühlt. Das sorgt auch in den Wäldern für Entspannung. Nun steigen die Temperaturen wieder.

Dresden.

In der neuen Woche wird es in Sachsen wieder sonnig und die Temperaturen steigen. Am Montag werden 23 bis 26 Grad erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Bergland sei es etwas kühler. Der Himmel zeige sich dann überwiegend sonnig mit einzelnen Quellwolken. Das setze sich in den folgenden Tagen fort. Am Dienstag klettern die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad, im Bergland werden es etwa 24 Grad. Regen ist vorerst nicht in Sicht. 

Vergangene Woche hatte schweißtreibende Hitze mit deutlich über 30 Grad Sachsen im Griff. Etliche Schulen hatten mit verkürztem Unterricht reagiert, Eiscafés und Freibäder waren Sehnsuchtsorte. Zum Start ins Wochenende hat es sich dann deutlich abgekühlt. Lokal gab es Gewitter, vor allem im Vogtland und dem Westerzgebirge. Sie brachten den Angaben nach etwa in Carlsfeld und Markneukirchen mehr als 20 Liter Regen pro Quadratmeter.

Waldbrandgefahr gesunken

Das sorgte auch in der Natur für Entspannung. So ging die Waldbrandgefahr in Sachsens Wäldern zurück. Wurde am Freitag in Nord- und Ostsachsen teils noch die höchste Stufe 5 gemeldet, wurde die Gefahr am Sonntag landesweit als sehr gering bis mittel (Stufe 1 bis 3) eingeschätzt. Zu Wochenbeginn rechnen die Experten wieder mit steigender Waldbrandgefahr. (dpa)

