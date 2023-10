Steinmeier ruft bei Benefizkonzert zu Einigkeit auf

Leipzig.

Mit Blick auf den Gaza-Krieg hat Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier die Wichtigkeit eines friedlichen Zusammenlebens in Deutschland betont. "Wir müssen uns in der Verurteilung terroristischer Gewalt einig sein", sagte er am Sonntag bei einem Benefizkonzert in Leipzig. Mit Blick auf die in Deutschland stattfindenden Proteste müsse man sich "auch auf den Straßen an Regeln halten", sagte er. Er hoffe, dass die Menschen in Deutschland unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit friedlich miteinander leben können und wollen.