Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank-Walter Steinmeier ehrt die diesjährigen Preisträger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten.
Frank-Walter Steinmeier ehrt die diesjährigen Preisträger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde die höchste Teilnehmerzahl seit 30 Jahren verzeichnet.
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde die höchste Teilnehmerzahl seit 30 Jahren verzeichnet. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Frank-Walter Steinmeier ehrt die diesjährigen Preisträger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten.
Frank-Walter Steinmeier ehrt die diesjährigen Preisträger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde die höchste Teilnehmerzahl seit 30 Jahren verzeichnet.
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde die höchste Teilnehmerzahl seit 30 Jahren verzeichnet. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Sachsen
Steinmeier verleiht Preise im Geschichtswettbewerb
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jedes Jahr richtet der Bundespräsident einen Geschichtswettbewerb aus. Diesmal ist das Interesse besonders groß. Ein gutes Zeichen angesichts zunehmender Desinformation findet Frank-Walter Steinmeier.

Berlin.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung von historischem Wissen und eines kritischen Umgangs mit Informationen angesichts der Zunahme von Desinformation betont. "Wir erleben ja, wie autoritäre und extremistische Kräfte versuchen, die Deutungshoheit über die Geschichte zu gewinnen und das kollektive Gedächtnis zu manipulieren", sagte er bei der Verleihung der Preise seines diesjährigen Geschichtswettbewerbs. 

Diese Kräfte betrieben Desinformation, verbreiteten Deep Fakes über die sozialen Medien, vernebelten die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. "Und sie tun das mit dem Ziel, die eigenen Machtansprüche durchzusetzen, Unrecht und Krieg zu rechtfertigen, Vorurteile und Hass zu schüren", sagte Steinmeier.

Steinmeier kritisiert respektloses Verhalten in KZ-Gedenkstätten

"Wie tief ihr Gift bereits in unsere Gesellschaft eingesickert ist, das zeigt sich auf unerträgliche Weise, wenn sich heute ganze Schülergruppen oder Klassen bei Besuchen in KZ-Gedenkstätten respektlos verhalten, mit rechtsextremistischen Symbolen und Parolen provozieren und die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten umdeuten, verharmlosen oder leugnen."

Die mit je 2.500 Euro dotierten ersten Bundespreise gingen an Schülerinnen und Schüler des Romain-Rolland-Gymnasiums in Dresden, der Gymnasien Buckhorn und Altona in Hamburg, des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums in Münster und des Bismarck-Gymnasiums in Karlsruhe. Außerdem wurden 15 zweite und 30 dritte Bundespreise verliehen. 

Große Beteiligung an diesjährigem Geschichtswettbewerb

Der jährliche Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten stand diesmal unter dem Motto "Bis hierhin und nicht weiter!? Grenzen in der Geschichte". Nach Angaben der Körber Stiftung, die den Wettbewerb im Auftrag des Bundespräsidenten organisiert, beteiligten sich in diesem Jahr 6.720 Kinder und Jugendliche daran. Sie reichten 2.289 Beiträge ein. Damit sei diese Runde des Wettbewerbs die erfolgreichste seit 30 Jahren gewesen.

Die fünf ersten Preisträger befassten sich mit der deutsch-tschechischen Grenze, dem zu Flüssigkristallen forschenden Physiker Otto Lehmann, dem jüdischen Ghetto Hongkew in Shanghai und mit Annaliese Teetz, die 1955 als erste deutsche Frau das Kapitänspatent erwarb und gegen die Benachteiligung von Frauen in der Seefahrt kämpfte. Eine Schülergruppe entwickelte ein historisches Brettspiel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
09.11.2025
5 min.
Steinmeier verlangt Widerstand gegen den Rechtsextremismus
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Demokratie bedroht.
Die Demokratie sieht der Bundespräsident so bedroht wie nie seit der Wiedervereinigung. Das Staatsoberhaupt erklärt, was nun aus seiner Sicht passieren muss.
06.11.2025
2 min.
Steinmeier würdigt Kulturfabrik Hoyerswerda
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 24. November nach Hoyerswerda. (Archivbild)
Der Bundespräsident besucht überall im Land "Orte der Begegnung". Dabei will er Akteure ins Licht rücken, die sich für ein gesellschaftliches Miteinander einsetzen. Nun kommt er nach Hoyerswerda.
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel