Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild)
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild)
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Stellenabbau an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Etwa jeder Achte soll nun noch in diesem Jahr seinen Job verlieren.

Leipzig.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG plant einen Stellenabbau an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sollen 172 der insgesamt rund 1.300 Stellen wegfallen. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet. 

Im Zuge eines drastischen Sparplans seien auch betriebsbedingte Kündigungen möglich, hieß es. Die Mitarbeitenden seien über die Maßnahme informiert worden. 

Für die Beschäftigten soll es nun zunächst möglich sein, sich für ein Freiwilligenprogramm zu melden. Von den Kürzungen seien alle Bereiche des Konzerns betroffen, hieß es. 

Grund für die Stellenstreichung ist die Sanierung des Konzerns, der seit Jahren Verluste vorweist. Größter Anteilseigner ist das Land Sachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
25.07.2025
2 min.
Antonov baut Wartungshangar am Flughafen Leipzig
Die Ukrainer errichten in Leipzig einen Wartungshangar. (Archivbild)
Am Flughafen Leipzig/Halle starten und landen regelmäßig Antonov-Frachtmaschinen. Jetzt investieren die Ukrainer an dem Airport in einen neuen Wartungshangar.
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
14:34 Uhr
3 min.
Stellenabbau an Flughäfen - Forderung an Bund
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild)
Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Etwa jeder Achte soll nun noch in diesem Jahr seinen Job verlieren. Die CDU ist besorgt.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel