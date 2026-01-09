Steuer runter: Warum in dieser Gaststätte in Sachsen die Roulade trotzdem stirbt

Sachsen
Warum spüren Restaurantgäste nichts von der Senkung der Umsatzsteuer? In der Gaststätte „Weidmannsruh“ im Werdauer Wald kommt traditionelles Essen auf den Tisch. Küchenchef André Diegnitz will keinen Cent mit den Preisen runter. Im Gegenteil.
Schnee knirscht unter den Schuhen. Wie eine Jagdhütte sieht die Gaststätte aus, die im Werdauer Wald an der Waldautobahn liegt, nahe an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen. Nur ein paar Autos stehen auf dem Parkplatz vor dem Lokal, die meisten Einkehrenden kommen zu Fuß. Der Weg heißt „Weidmannsruh“, genau wie das...
