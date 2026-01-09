MENÜ
Roulade im Gasthaus „Weidmannsruh“. In diesem Monat nimmt der Chef sie von der Karte.
Roulade im Gasthaus „Weidmannsruh“. In diesem Monat nimmt der Chef sie von der Karte. Bild: Marcus Dassler/Weidmannsruh
André Diegnitz, Inhaber der Gaststätte Weidmannsruh.
André Diegnitz, Inhaber der Gaststätte Weidmannsruh. Bild: Ralph Köhler/propicture
Die Gaststätte Weidmannsruh in Werdau.
Die Gaststätte Weidmannsruh in Werdau. Bild: Ralph Köhler/propicture
Bei André Diegnitz wird traditionell gekocht.
Bei André Diegnitz wird traditionell gekocht. Bild: Ralph Köhler/propicture
André Diegnitz arbeitet stets mit frischen Produkten.
André Diegnitz arbeitet stets mit frischen Produkten. Bild: Ralph Köhler/propicture
„Es ist ein tolles Team.“ Vier Mitarbeitende beschäftigt André Diegnitz (rechts). Vor Corona waren es noch neun.
„Es ist ein tolles Team.“ Vier Mitarbeitende beschäftigt André Diegnitz (rechts). Vor Corona waren es noch neun. Bild: Ralph Köhler
André Diegnitz in seiner Küche.
André Diegnitz in seiner Küche. Bild: Ralph Köhler/propicture
Sachsen
Steuer runter: Warum in dieser Gaststätte in Sachsen die Roulade trotzdem stirbt
Redakteur
Von Nicole Jähn
Warum spüren Restaurantgäste nichts von der Senkung der Umsatzsteuer? In der Gaststätte „Weidmannsruh“ im Werdauer Wald kommt traditionelles Essen auf den Tisch. Küchenchef André Diegnitz will keinen Cent mit den Preisen runter. Im Gegenteil.

Schnee knirscht unter den Schuhen. Wie eine Jagdhütte sieht die Gaststätte aus, die im Werdauer Wald an der Waldautobahn liegt, nahe an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen. Nur ein paar Autos stehen auf dem Parkplatz vor dem Lokal, die meisten Einkehrenden kommen zu Fuß. Der Weg heißt „Weidmannsruh“, genau wie das...
