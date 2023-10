Steuergeld verschwendet: Negativpreis geht nach Leipzig, Chemnitz und Dresden

Der Bund der Steuerzahler wirft der Regierung fehlende IT-Strategie vor. Jährlich werden 70 Millionen Euro ohne zentrale Steuerung ausgegeben. Auch zwei Objekte in Chemnitz und Leipzig werden wegen der hohen Kosten kritisiert.

Chemnitz.

Der Bund der Steuerzahler hat der Landesregierung fehlende Steuerung in der Entwicklung von IT und E-Government vorgeworfen. Seit 2019 gebe es keine strategische Steuerung mehr und keine aktuelle Strategie, kritisierte der Landesverband am Dienstag in Chemnitz. "In der Folge werden jährlich Haushaltsmittel von mehr als 70 Millionen Euro für den Einsatz der IT ohne zentrale Steuerung durch die Staatskanzlei ausgegeben." Angesichts dessen sprach der Verein der Staatsverwaltung den Negativpreis "Schleudersachse" zu.