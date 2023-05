Stiftung lässt Außenbeleuchtung an Dresdner Frauenkirche aus

Die Dresdner Frauenkirche wird in der nach Monaten leuchtenden Silhouette der historischen Altstadt fehlen. Sie bleibe nachts dunkel, ihre Außenbeleuchtung aus, wie eine Sprecherin der Stiftung Frauenkirche am Montag sagte. Vordergründig solle damit weiterhin ein "solidarisches Zeichen für all jene, die in dieser Zeit in Europa unter Krieg und Gewalt leiden müssen", gesetzt werden. Aber auch aus Kostengründen würden die schon seit dem Spätsommer 2022 abgeschalteten Strahler nicht aktiviert. "Jede eingesparte Kilowattstunde zählt." Für den allabendlichen Glanz kämen "im Jahr durchaus 18 000 kWh und damit mehrere tausend Euro" zusammen. (dpa)