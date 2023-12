Stille aus Protest auf Weihnachtsmärkten

Um Musik spielen zu können, sollen Betreiber von Weihnachtsmärkten mehr Geld zahlen. Sie sehen ihre Märkte dadurch in Gefahr - und wollen am Montag mit Stille auf ihre Forderung aufmerksam machen.

Dresden/Pirna. Aus Protest gegen erhöhte Kosten für Musik soll auf den privaten Weihnachtsmärkten in Dresden und Pirna am Montag Stille herrschen. Die Märkte wollen sich am bundesweiten "Tag der Stille" beteiligen, wie die Betreiber am Sonntag mitteilten. Auf dem Augustusmarkt, dem Advent auf dem Neumarkt sowie dem Romantischen Weihnachtsmarkt am Taschenberg in Dresden sowie auf dem Canalettomarkt in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) werde es keine Hintergrundmusik und kein Bühnenprogramm mit musikalischer Umrahmung geben, hieß es.

Die Frage nach der Angemessenheit der Erhöhung müsse dringend gestellt werden, so die Betreiber. Oft würden Tausende Euro fällig, wenn Musik beiläufig und fernab von Konzert- oder Radioqualität zu hören ist. Auch Betreiber anderer deutscher Weihnachtsmärkte - etwa in Magdeburg und Quedlinburg in Sachsen-Anhalt - hatten angekündigt, sich an der Protestaktion zu beteiligen.

Bereits Mitte November hatten mehrer Städte in Sachsen eine Petition ins Leben gerufen, in der sie verlässliche Gebühren der Musik-Verwertungsgesellschaft Gema forderten. In der Petition heißt es, die Kosten hätten sich für Veranstalterinnen und Veranstalter - beispielsweise von Weihnachtsmärkten - teilweise mehr als verzehnfacht. Unterschrieben hatten Vertreter aus Großenhain, Radebeul, Meißen, Niederau (alle Landkreis Meißen), Oberwiesenthal, Schneeberg (beide Erzgebirgskreis) sowie der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Sachsen, Axel Klein.

Die Gema als Verwalterin der Musikrechte wehrt sich gegen die Vorwürfe. Seit 2011 sei die Bemessungsgrundlage gleich geblieben. "Einige große, umsatzstarke Märkte haben uns deutlich zu kleine Flächen gemeldet", sagte Gema-Vorstandsmitglied Georg Oeller. Die Gema habe die Gesamtfläche der Märkte bis 2022 nicht kontrolliert, sondern sich in den vergangenen Jahren auf die gewissenhafte und korrekte Anmeldung der Weihnachtsmarktbetreiber verlassen.

Deutschlandweit hat die Gema nach eigenen Angaben rund 3350 Rechnungen an Weihnachtsmarktbetreiber für das Jahr 2022 versendet. In 167 Fällen habe es höhere Gebühren gegeben, in 35 Fällen sogar im fünfstelligen Bereich. (dpa)