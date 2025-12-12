MENÜ
„Lidl lohnt sich - außer Du bist Landwirt!“ steht auf einem Protestplakat.
„Lidl lohnt sich - außer Du bist Landwirt!“ steht auf einem Protestplakat. Bild: Roland Halkasch
Sachsen
Stinkender Mist vor Lidl in Dresden – geht es um die Butterpreise?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht auf Freitag haben womöglich Landwirte gegen die Preispolitik von Discountern protestiert.

Dresden.

So ein Mist! In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte bei einem Lidl-Markt in Dresden eine unangenehm riechende Protestnote hinterlassen. Es geht um die Butterpreise.

Diese haben Discounter wie Lidl inzwischen auf 99 Cent für das 250-Gramm-Päckchen gesenkt.

Wie das Portal „Land & Forst“ meldet, sei Butter damit nicht nur so günstig, wie zuletzt vor zehn Jahren – auch sei der Butterpreis seit Beginn dieses Jahres um 56 Prozent gesunken. Anfang des Jahres kostete ein Päckchen demnach noch 2,25 Euro.

Was die Verbraucher freut, treibt den Milchbauern den Angstschweiß auf die Stirn. Und angesichts steigender Kosten für Energie, Futter und Dünger bei sinkenden Erzeugerpreisen die Zornesröte ins Gesicht.

Bauern haben die Nase voll

Für den Landwirtschafts-Lobbyverband „Land schafft Verbindung“ (LSV) ist mit der Absenkung auf 99 Cent die Schmerzgrenze inzwischen erreicht.

In einem auf Facebook verbreiteten Video zu Protestaktionen gegen Lidl für Samstag aufgerufen, die Absenkung im Begleittext als „Preiskrieg“ bezeichnet.

 

LSV fordert u.a. von Ketten wie Lidl, Aldi oder Rewe Preise für Milch und Fleisch, „die unsere echten Kosten und Einkommen abdecken“ und den Stopp einseitiger Preissenkungen.

Sollten Verhandlungen und kostendeckende Preise ausbleiben, warnt der Verband: „Wir sind bereit für friedlichen, legalen Protest – auch an Zentrallagern und Logistikstandorten“.

Protestaktion in Dresden

In der vergangenen Nacht traf solch ein Protest wohl einen Lidl-Markt in Dresden. Nach Informationen der „Freien Presse“ wurde ein Misthaufen auf der Einfahrt zur Filiale an der Georg-Palitzsch-Straße ausgekippt. Dazu wurden mehrere Flugzettel aufgehängt. Darauf wird etwa auf den Internetauftritt von LSV verwiesen.

Zum 99-Cent-Preis ist darauf etwa zu lesen: „Das ist unfair und schadet allen Bauern!“ Und: „Die Höfe sterben, wir verlieren unsere Ernährungssouveränität und können uns nicht mehr ausreichend mit Lebensmitteln versorgen!“

Eklige Hinterlassenschaft: Der Mist ist in der Einfahrt kaum zu übersehen.
Eklige Hinterlassenschaft: Der Mist ist in der Einfahrt kaum zu übersehen. Bild: Roland Halkasch
Auf einem aufgestellten Protestbanner wird der Discounter in Anlehnung an seinen eigenen Slogan kritisiert: „Lidl lohnt sich – außer Du bist Landwirt!“

Der Dresdner Polizei war am frühen Morgen noch nichts zu der nächtlichen Aktion bekannt, so ein Sprecher gegenüber der „Freien Presse“. Die Antworten einer Anfrage an LSV bezüglich der Misthaufen-Aktion stehen noch aus. (phy)

