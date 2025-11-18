Störung bei Cloudflare legt Websites lahm - auch die „Freie Presse“

Ein globaler Blackout von Cloudflare ließ viele Dienste ins Leere laufen.

Chemnitz. Liebe Nutzerinnen und Nutzer unseres Onlineangebots.

Seit heute Mittag war unser DNS-Provider Cloudflare von einer weltweiten Störung betroffen. Diese externe Beeinträchtigung hatte weitreichende Folgen für viele Online-Dienste und führte leider auch dazu, dass unsere Applikationen und Web-Seiten durch diese Ausfälle teilweise ebenfalls betroffen waren. Mittlerweile ist der Zugriff für Sie wieder hergestellt.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Störung, die außerhalb unseres direkten Einflussbereichs lag und entschuldigen uns für die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten.

Vielen Dank.

Ihre „Freie Presse“