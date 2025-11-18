Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine größere Störung bei Cloudflare legte am Dienstag zahlreiche bekannte Websites und Apps lahm.
Eine größere Störung bei Cloudflare legte am Dienstag zahlreiche bekannte Websites und Apps lahm.
Sachsen
Störung bei Cloudflare legt Websites lahm - auch die „Freie Presse"
Von Freie Presse
Ein globaler Blackout von Cloudflare ließ viele Dienste ins Leere laufen.

Chemnitz.

Liebe Nutzerinnen und Nutzer unseres Onlineangebots.

Seit heute Mittag war unser DNS-Provider Cloudflare von einer weltweiten Störung betroffen. Diese externe Beeinträchtigung hatte weitreichende Folgen für viele Online-Dienste und führte leider auch dazu, dass unsere Applikationen und Web-Seiten durch diese Ausfälle teilweise ebenfalls betroffen waren. Mittlerweile ist der Zugriff für Sie wieder hergestellt.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Störung, die außerhalb unseres direkten Einflussbereichs lag und entschuldigen uns für die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten.

Vielen Dank.

Ihre „Freie Presse“

