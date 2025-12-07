Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Stollen-Phantasie“ aus dem Erzgebirge: Dieser Film beschwört Sachsens Weihnachtszauber

Engelchen Kathrinchen Zimtstern aus dem Erzgebirge erwacht zum Leben.
Engelchen Kathrinchen Zimtstern aus dem Erzgebirge erwacht zum Leben. Bild: Screenhot/Sons of Motion Picture GmbH/Freistaat Sachsen
Ein Schneeberger Obersteiger ist in dem Film zunächst der übellaunige Gegenpol zum kleinen, fröhlichen Engel, bis wer ihm dann hilft.
Ein Schneeberger Obersteiger ist in dem Film zunächst der übellaunige Gegenpol zum kleinen, fröhlichen Engel, bis wer ihm dann hilft. Bild: Screenshot/Sons of Motion Pictures GmbH/Freistaat Sachsen
Der Gesang des Kinderchors der Dresdner Philharmonie untermalt den Film stimungsvoll.
Der Gesang des Kinderchors der Dresdner Philharmonie untermalt den Film stimungsvoll. Bild: Screenshot/Sons of Motion Pictures GmbH/Freistaat Sachsen
Begleitet den Weihnachtsfilm musikalisch: die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz.
Begleitet den Weihnachtsfilm musikalisch: die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz. Bild: Screenshot/Sons of Motion Pictures GmbH/Freistaat Sachsen
Sachsen
„Stollen-Phantasie“ aus dem Erzgebirge: Dieser Film beschwört Sachsens Weihnachtszauber
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Weihnachtsfilm des Freistaats geht es um den Weihnachtszauber und um das Geheimnis des Weihnachtsstollens, das ein Engelchen und ein Bergmann aus dem Erzgebirge lüften. Am Wochenende hatte der Clip Premiere.

Olbernhau/Chemnitz.

Sanft erklingt eine Triangel, ein zarter Lichtschweif erhellt in dunkler Winternacht die noch schlummernde Backstube, in der ein kleiner Engel landet und dem streng dreinschauenden Bergmann Leben einhaucht: So beginnt der neue Weihnachtsfilm des Freistaats, der in zwei Minuten dem Weihnachtszauber nachgeht, der dem Freistaat innewohnt. Der Clip zeigt, wie dieser Zauber erwachsen ist aus den Händen derer, die backen, schnitzen, drechseln, singen und damit seit Generationen ein Stück Heimat bewahren. In den Hauptrollen des Films: das berühmte flachshaargoldene Engel Kathrinchen Zimtstern aus den Werkstätten Flade Olbernhau und ein holzgeschnitzter Bergmann, den Holzbildhauermeister Jesko Lange aus Zschorlau im Erzgebirge erschaffen hat.

 

Schneeberger Obersteiger trifft auf Kathrinchen Zimtstern

Im Film verkörpert der Schneeberger Obersteiger zunächst den übellaunigen Gegenpol zum kleinen, fröhlichen Engel. Im Verlauf der Geschichte wandelt er sich jedoch zum Helfer und zaubert gemeinsam mit Kathrinchen Zimtstern Weihnachten herbei. Daneben tanzen auch Engel von Wendt & Kühn, Räuchermann und Räucherfrau. Schließlich wird wie durch Zauberhand aus Mehl, Zucker und Rosinen ein Weihnachtsstollen, Sachsens wohl genussvollster Weihnachtsbotschafter. Die geheime Zutat: Liebe.

Eingängige Musik aus der Feder von Pascal Kaufmann

Musikalisch untermalt wird die Geschichte vom Kinderchor der Dresdner Philharmonie, der aktuell zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderchören Deutschlands zählt, und der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz unter der Leitung von Pascal Kaufmann. Als Dirigent der Jungen Philharmonie Augustusburg, Gründer des Augustusburger Musiksommers und Organist hat der 32-Jährige aus Lichtenstein/Sachsen bereits deutlich sicht- und hörbare Spuren in der Musikwelt hinterlassen. Kreativ, unkonventionell und überraschend ist seine Annäherung an die klassische Musik. Für die „Stollen-Phantasie“ hat er ein eigenes gleichnamiges Stück komponiert, das die Figuren auf einem wohlklingenden Pfad durch die besondere Weihnachtsgeschichte leitet.

Das sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Film

„Mit der ‚Stollen-Phantasie‘ senden wir in diesem Jahr einen berührenden Weihnachtsgruß aus dem Freistaat Sachsen“, erklärt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Der Film ist vor allem ein Dank an alle sächsischen Weihnachtsmacherinnen und Weihnachtsmacher. Ohne die Kunsthandwerker, Schnitzer, Drechsler, Reifendreher und Bäcker, aber auch ohne das Publikum gäbe es diesen besonderen Weihnachtszauber nicht. Gemeinsam feiern wir das Weihnachtsland Sachsen.“

Erstmals KI für Effekte genutzt

Die vertrauten erzgebirgischen Figuren des Weihnachtslandes Sachsen filmisch zum Leben erweckt hat nach einer Idee der Chemnitzer Agentur Zebra die Leipziger Filmagentur Sons of Motion Pictures, die seit vielen Jahren für namhafte Unternehmen und TV-Sender tätig ist. Sie lieferte die passenden Bilder zur eingängigen Musik. Erstmals setzt „So geht sächsisch“ bei der Filmproduktion auf die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz znd KI-generierte Effekte. In den rund 200 Stunden Arbeit steckt aber nicht nur Rechnerleistung, sondern es wurde auch klassich gedreht, etwa mit dem Kinderchor der Dresdner Philharmonie und der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz. „So trifft in der ,Stollen-Phantasie‘ traditionelle Handwerkskunst auf digitale Kreativität – ein Zusammenspiel, das zeigt, wie lebendig sächsisches Kulturerbe auch im 21. Jahrhundert weiterwirkt“, so die Macher.

Uraufführung am Samstag in Dresden beim Stollenfest

Der Film wurde am Samstag im Rahmen des Dresdner Stollenfestes uraufgeführt. Parallel wird der Film national auf den Social-Media-Kanälen von „So geht sächsisch“ auf Instagram, Facebook, Youtube und TikTok ausgespielt, um für das Weihnachtsland Sachsen zu werben. (juerg)

