Stolperstein in Chemnitz gestohlen - Staatsschutz ermittelt

Chemnitz.

Unbekannte haben in Chemnitz einen der sogenannten Stolpersteine, mit denen an Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird, gestohlen. Nun ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dazu wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der Irene Beatrice Goeritz gewidmete Stein in der Hoffmannstraße aus dem Fußweg herausgebrochen. Das Ganze soll Mitte vergangener Woche passiert sein.