  • Strahlendes Wismut-Erbe: Polizeischule Schneeberg sperrt Räume wegen hoher Radonbelastung

Die Polizeischule Schneeberg mit der Geschäftsstelle. In mehreren Gebäuden wurden hohe Radonwerte gemessen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Strahlendes Wismut-Erbe: Polizeischule Schneeberg sperrt Räume wegen hoher Radonbelastung
Von Oliver Hach, Tobias Wolf
In einen anonymem Schreiben an die „Freien Presse“ werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Immobilienbetrieb des Freistaats bestätigt Probleme und kündigt eine umfassende Sanierung an.

Wie gefährlich ist der Aufenthalt in Räumen der Polizeifachschule in Schneeberg? Mehrere hundert Anwärter für den Polizeidienst werden jährlich in der größten Ausbildungsstätte der sächsischen Polizei auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne ausgebildet. Früher wurde in der Gegend Uran für sowjetische Atombomben abgebaut - das...
