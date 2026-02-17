Strahlendes Wismut-Erbe: Polizeischule Schneeberg sperrt Räume wegen hoher Radonbelastung

Sachsen
In einen anonymem Schreiben an die „Freien Presse“ werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Immobilienbetrieb des Freistaats bestätigt Probleme und kündigt eine umfassende Sanierung an.
Wie gefährlich ist der Aufenthalt in Räumen der Polizeifachschule in Schneeberg? Mehrere hundert Anwärter für den Polizeidienst werden jährlich in der größten Ausbildungsstätte der sächsischen Polizei auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne ausgebildet. Früher wurde in der Gegend Uran für sowjetische Atombomben abgebaut - das...
