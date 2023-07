Straßen und Parks als Bühne: Festival "ViaThea" beginnt

Görlitz.

Marionettenspiel, Luftakrobatik, Slapstick - beim 27. Internationalen Straßentheaterfestival ViaThea verwandelt sich Görlitz von Donnerstag an wieder in eine große Freiluftbühne. Das "extrem vielfältige Programm" sehe bis zum Samstag insgesamt mehr als 100 Aufführungen vor, teilte das Gerhart-Hauptmann-Theater als Veranstalter mit. 20 Einzelkünstler und Gruppen aus 17 Ländern werden Straßen und Plätze beleben, auch grenzüberschreitend in der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec. Am Sonntag geht es für einige der Künstler nach Bad Muskau weiter, um das Hermannsbad, einen Teil des Fürst-Pückler-Parks, zu bespielen.