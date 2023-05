Straßenbahn erfasst Feuerwehrauto: Vier Verletzte

Am Bahnhof in Leipzig sind am Montag eine Straßenbahn und ein Feuerwehrauto zusammengestoßen. Vier Feuerwehrleute wurden verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall sei es gekommen, als die Straßenbahn abbiegen wollte und dabei das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr im hinteren Bereich erfasste. Das Feuerwehrfahrzeug kippte dabei um. In der Straßenbahn kam niemand zu Schaden. (dpa)