Straßenbahn in Dresden entgleist

Dresden.

Eine Straßenbahn ist am Mittwochabend in Dresden aus den Gleisen gesprungen. Die Straßenbahn war auf der Jahnstraße mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Bahnfahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Straßenbahn konnte durch Einsatzkräfte wieder in die Gleise gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. (dpa)