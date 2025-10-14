Straßenbahnen in Dresden zusammengestoßen - sechs Verletzte

In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden verletzt. Was ist zu dem Unfall bislang bekannt?

Dresden. Bei einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in Dresden sind sechs Menschen verletzt worden. Sie seien zur Behandlung in Krankenhäuser gefahren worden, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Bahnen seien bei dem Zusammenstoß entgleist. Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, sie wieder in die Gleise zu setzen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Bei den sechs Verletzten handele es sich um die Fahrerin und den Fahrer der Straßenbahnen. Zudem seien zwei erwachsene Fahrgäste und zwei Kinder im Alter von etwa zwei und zwölf Jahren verletzt worden. Sie alle hätten über Schmerzen entweder am Kopf oder Armen und Beinen geklagt.

Der Unfallort an der Leipziger Straße wurde abgesperrt. Die Feuerwehr bat andere Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mehrere Stunden nach dem Unfall beendete die Feuerwehr nach eigenen Angaben ihren Einsatz. Beide Straßenbahnen seien zurück ins Gleis gebracht worden und könnten abtransportiert werden, teilte sie am Abend mit. (dpa)