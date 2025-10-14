Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. (Symbolbild)
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. (Symbolbild)
In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Straßenbahnen in Dresden zusammengestoßen - sechs Verletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Dresden sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden verletzt. Was ist zu dem Unfall bislang bekannt?

Dresden.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in Dresden sind sechs Menschen verletzt worden. Sie seien zur Behandlung in Krankenhäuser gefahren worden, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Bahnen seien bei dem Zusammenstoß entgleist. Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, sie wieder in die Gleise zu setzen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Bei den sechs Verletzten handele es sich um die Fahrerin und den Fahrer der Straßenbahnen. Zudem seien zwei erwachsene Fahrgäste und zwei Kinder im Alter von etwa zwei und zwölf Jahren verletzt worden. Sie alle hätten über Schmerzen entweder am Kopf oder Armen und Beinen geklagt.

Der Unfallort an der Leipziger Straße wurde abgesperrt. Die Feuerwehr bat andere Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mehrere Stunden nach dem Unfall beendete die Feuerwehr nach eigenen Angaben ihren Einsatz. Beide Straßenbahnen seien zurück ins Gleis gebracht worden und könnten abtransportiert werden, teilte sie am Abend mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
29.09.2025
2 min.
20 Menschen bei Busunfall in Hamburg verletzt - auch Kinder
Mehrere Menschen wurden verletzt.
Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Insgesamt werden 20 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
30.09.2025
3 min.
Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt
Ein Reisebus und eine Tram stoßen nahe dem Alexanderplatz zusammen.
Ein Reisebus will nahe dem Berliner Alexanderplatz abbiegen, dabei kommt er einer Straßenbahn in die Quere. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Schüler.
Mehr Artikel