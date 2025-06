Streit mit Messer: Mutmaßliche Beteiligte nicht gefunden

Ein Streit in Dresden eskaliert, am Ende wird ein Mann mit einem Messer verletzt. Noch hat die Polizei zwei mutmaßliche Beteiligte nicht gefunden.

Dresden.

Nach einem Messerangriff in Dresden sind die beiden Tatverdächtigen weiterhin nicht gefasst. Ein 45-Jähriger war am Montagabend mit einem Messer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Hintergrund soll ein Streit gewesen sein. Was der Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist noch unklar. Der Tatort befinde sich in der Nähe einer Bushaltestelle im Stadtteil Löbtau. (dpa)