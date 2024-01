Streit um "Beewashing"-Honig: Imker tauscht Etikett aus

Meißen/Dresden. Eine Woche nach der Verhandlung um die Werbung mit Namen und Bild von TV-Satiriker Jan Böhmermann nimmt der Meißner Imker seinen umstrittenen Honig vom Markt. "Wir haben ein neues Etikett rausgebracht", sagte Rico Heinzig am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Darauf ist ein Mann im Anzug zu sehen, dessen Gesicht eine Art weiße Wolke verdeckt. Er zeigt auf ein Glas "Deutschen Honig", auf dem über einem rot-schwarzen Kreuz "Cancel Culture" steht. "Am Rechtsstreit ändert das nichts, es bedeutet kein Einlenken", sagte Heinzig.

Böhmermann will dem Bienenzüchter und Unternehmer aus Sachsen, der zuvor unfreiwillig in der Sendung "ZDF Magazin Royale" vorgekommen war, die Werbung für "Beewashing-Honig" verbieten. Er sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Heinzig hatte das Produkt nach eigenen Angaben als satirische Reaktion auf die Sendung am 3. November 2023 herausgebracht, wo Böhmermann ihn benannt und ohne Einverständnis auch sein Bild gezeigt hatte. In dem Beitrag ging es um Kritik an Firmen, die "Beewashing" als eine Form des Greenwashings betreiben - ein Wortspiel aus Greenwashing und dem englischen Begriff für Bienen.

Heinzig will den Schaden der möglicherweise bis in die höchste Instanz gehenden gerichtlichen Auseinandersetzung begrenzen. Sein Anwalt habe ihm gesagt, dass Böhmermann von dem bis dahin erzielten Umsatz mit diesem Honig Schadensersatz zustehe, falls der am Ende Recht bekomme, berichtete er. Durch die Geschichte und Solidarität vieler Menschen hätten sich die Umsätze seinen Angaben nach vervielfacht. Er habe sich dann für ein neues Etikett statt Risiko entschieden. (dpa)