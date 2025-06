Streit um Zurückweisungen: Sachsens Innenminister Schuster setzt auf Transitzentren an der Grenze

Nach der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts hofft Sachsens Innenminister auf den Europäischen Gerichtshof und bringt eine alte Idee ins Spiel. Derweil kommen in der Erstaufnahme immer weniger Asylsuchende an.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) setzt im Streit um die Rechtmäßigkeit von Zurückweisungen an der deutschen Grenze auf den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Er hoffe, sagte Schuster in Dresden, dass ein Verwaltungsgericht die Größe habe, diese Rechtsfrage an den Gerichtshof zu überweisen. Sollte dieser die seit Anfang Mai...