Streitschlichter in Leipzig schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 23 Jahre alter Mann in Leipzig ins Krankenhaus gekommen, weil er einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es im Stadtteil Reudnitz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern gekommen. Der 23-Jährige habe den Streit schlichten wollen und sei dazwischen gegangen. Dabei sei er von einem der beiden Männer mit einem Gegenstand am Oberkörper verletzt worden. Der Täter floh, der Streitschlichter kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (dpa)