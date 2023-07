Stressfrei durch den Zoll: Tipps für Urlaub im Ausland

Dresden.

Das Hauptzollamt Dresden will Urlaubsrückkehrer vor unliebsamen Überraschungen bewahren. Am Mittwoch veröffentlichte die Behörde Tipps, wie man bei der Ankunft stressfrei durch den Zoll kommt. So dürfen bei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern und Sondergebieten wie den Kanarischen Inseln und französischen Übersee- Departements mitgebrachte Waren zu nichtgewerblichen Zwecken nur in bestimmten Mengen- und Wertgrenzen pro Person abgabenfrei eingeführt werden, hieß es. Etwa bei Tabakwaren, Alkohol und Arzneimitteln seien Freimengen zu beachten, die nicht überschritten werden dürfen.