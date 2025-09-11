Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rund 10.000 Menschen waren von einem Stromausfall in Teilen der Leipziger Innenstadt betroffen. (Symbolbild)
Rund 10.000 Menschen waren von einem Stromausfall in Teilen der Leipziger Innenstadt betroffen. (Symbolbild)
Stromausfall: 10.000 Menschen in Leipziger City betroffen
Bis zu 10.000 Menschen in Leipzig ohne Strom: In Teilen der Innenstadt fielen sogar Ampeln aus. Die Ursache war laut Stadtwerken ein technischer Fehler.

Leipzig.

Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat teils für mehrere Stunden zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren ab Mittag bis zu 10.000 Menschen betroffen. Vor allem Geschäfte und Büros seien ohne Strom gewesen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.

Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. Das Ganze sei auf einen technischen Defekt zurückzuführen, eine Sabotage sei auszuschließen, sagte ein Sprecher. Bis 16.00 Uhr sei für alle betroffenen Kunden die Stromversorgung wiederhergestellt worden. (dpa)

