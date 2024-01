Studie: In Sachsen fehlen Zehntausende Sozialwohnungen

Berlin/Leipzig.

In Sachsen fehlen einer Studie zufolge Zehntausende Sozialwohnungen. Im Jahr 2022 habe es im Freistaat rund 12.500 Sozialwohnungen gegeben - benötigt würden allerdings rund 60.000. Das geht aus einer Berechnung hervor, die das Bündnis "Soziales Wohnen" am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Bundesweit fehlen demnach mehr als 910.000 Sozialwohnungen.