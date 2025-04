Studien zur Wasserspeicherung in der Lausitz geplant

Durch den Ausstieg der Kohleförderung in der Lausitz sowie den Klimawandel drohen große Veränderungen des Wasserhaushalts in der Region. Die Hydrologie zu stabilisieren, ist Aufgabe mehrerer Studien.

Potsdam.

Durch den bis 2038 geplanten Kohleausstieg in der Lausitz droht das Grundwasser in der ganzen Region abzusinken. Experten aus den Wasserbehörden Brandenburgs und Sachsens arbeiten bereits seit Jahren daran, den Wasserhaushalt zu stabilisieren. Diesem Ziel dient auch eine weitere Studie, die Ende April dieses Jahres ausgeschrieben werden soll. Dabei soll untersucht werden, welche Möglichkeiten der Wasserspeicherung an den bestehenden Talsperren, Wasserspeichern und Bergbaufolgeseen, wie dem Cottbuser Ostsee, bestehen, teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.