Die sächsische Polizei verzeichnet mehr Bewerbungen. (Archivbild)
Die sächsische Polizei verzeichnet mehr Bewerbungen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Studium und Ausbildung bei Polizei Sachsen stärker gefragt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Interesse am Polizistenberuf ist bei jungen Leuten in Sachsen gestiegen. Eine neue Kampagne im Videospiel-Stil soll das Interesse weiter steigern.

Dresden.

Die sächsische Polizei verzeichnet deutlich mehr Bewerbungen für Ausbildung und Studium als im Vorjahr. Bis Mitte September stieg die Zahl der Bewerbungen für die Ausbildung zur Polizeimeisterin oder zum Polizeimeister um 11,83 Prozent, wie das Innenministerium mitteilte. Bei den Polizei- oder Kriminalkommissar-Studienplätzen gab es ein Plus von 7,47 Prozent. 

Aktuelle Bewerbungen sind noch bis zum 31. Oktober möglich. Maximal sind 475 Plätze zu vergeben. Bisher waren es nur 450 gewesen, die Zahl wurde mit dem Doppelhaushalt erhöht. 

"Der Blick auf die gestiegenen Bewerberzahlen zeigt, dass der frische Auftritt zu funktionieren scheint und wir schaffen damit den geplanten Personalzuwachs bei der Polizei", sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU).

Begleitet wird die Entwicklung von einer neuen kostenintensiven Nachwuchskampagne im Videospiel-Stil. Unter dem Motto "Choose your Character" ("Wähle deinen Charakter") sind seit dieser Woche Großflächenplakate in Städten, an Bahnhöfen und erstmals auch in Schulen zu sehen. Im Mittelpunkt stehen vier Charaktere - vom Bereitschaftspolizisten bis zur Verkehrspolizistin. Die Werbemaßnahmen kosten insgesamt rund 142.500 Euro und werden vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Tiktok und Youtube ausgespielt. (dpa)

