Blick auf den Fichtelberg. In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst auch heute noch vereinzelte Sturmböen. (Archivbild)
Blick auf den Fichtelberg. In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst auch heute noch vereinzelte Sturmböen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Blick auf den Fichtelberg. In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst auch heute noch vereinzelte Sturmböen. (Archivbild)
Blick auf den Fichtelberg. In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst auch heute noch vereinzelte Sturmböen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Stürmisches Wetter in Sachsen
Das Sturmtief in Sachsen verursachte laut Polizei bisher nur kleinere Schäden. Es bleibt windig.

Dresden.

Das Sturmtief in Sachsen hat bis jetzt nur kleinere Schäden mit sich gebracht. So spricht etwa die Polizei Dresden von "einigen Kleinigkeiten", größere Einsätze habe es in der Nacht zum Sonntag nicht gegeben. Ähnlich sieht das Bild in Görlitz und auch Chemnitz aus, hier sind laut Polizei ein paar wenige Bäume oder auch ein Baustellenzaun umgestürzt.

Auf regennasser Fahrbahn kam es auf der A4 in der Nähe von Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) am Samstag zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei wurden laut Polizei insgesamt sechs Menschen leicht verletzt. Zunächst war demnach ein Fahrer vom linken Fahrstreifen abgekommen und gegen beide Leitplanken gefahren. Später geriet an ähnlicher Stelle ein anderes Auto ins Schleudern, stieß gegen die linke Schutzplanke und daraufhin gegen ein weiteres Auto, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, hieß es weiter.

In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute noch vereinzelte Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde. Im höheren Bergland könne die Windgeschwindigkeit 85 Kilometer pro Stunde betragen.

Am Samstag hatte die Fichtelbergschwebebahn den Betrieb auf Sachsens höchstem Berg wegen der Windböen eingestellt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
