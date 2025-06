Sturm fordert Dresdner Feuerwehr - Rettung an Frauenkirche

Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste: Die Feuerwehr war in Dresden wegen Sturmschäden im Einsatz. Das Wetter beeinflusste außerdem einen Rettungseinsatz an der Frauenkirche.

Dresden. Die Dresdner Feuerwehr ist zu mehreren Sturm-Einsätzen ausgerückt. In insgesamt zwölf Fällen kümmerten sich die Feuerwehrleute am Sonntag um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder lose Dachziegel, wie die Feuerwehr Dresden mitteilte. Teilweise wurden Fahrzeuge beschädigt, verletzte Menschen gab es demnach durch den Sturm aber nicht. Auch am Montagmorgen war die Feuerwehr wegen Sturmfolgen im Einsatz.

Am Fetscherplatz in der Dresdner Altstadt fiel etwa ein großer Eichen-Ast auf ein Lokal und beschädigte das Dach, wie es hieß. Außerdem beeinflusste das Wetter einen Rettungseinsatz an der Frauenkirche. Ein 71-Jähriger war laut Feuerwehr auf der Aussichtsplattform kollabiert und musste reanimiert werden.

Der Höhenrettungsdienst rückte an, allerdings entschied man sich wegen der Sturmgefahr gegen eine Rettung über die Außenkuppel mit Seiltechnik. Die Rettungskräfte brachten den Patienten demnach über das Gebäudeinnere zum Krankenwagen. (dpa)