Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr.
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr. Bild: Tobia Junghannß/Tnn/dpa
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr.
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr. Bild: Tobia Junghannß/Tnn/dpa
Sachsen
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.

Leipzig.

Ein heftiger Sturm hat am Morgen in Leipzig zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Nach Angaben der Einsatzkräfte blieb es aber glücklicherweise bei Sachschäden. Nahe der Parkanlage Rosental war ein großer Baum auf eine Zufahrtsstraße gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Glück sei niemand verletzt worden. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Bäume bei Sturmlagen im Spätsommer umstürzten, hieß es. Zu dieser Jahreszeit trügen die Bäume zumeist noch das komplette Laub und dies wirke wie ein Segel. 

Im Stadtteil Connewitz war nach Polizeiangaben ein Baustellenzaun auf ein geparktes Auto gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
2 min.
Leipziger Trainingsauftakt ohne Trio
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig.
Zwei Ausfälle verkündete RB Leipzig zu Beginn der Woche. Beim Trainingsauftakt fehlten drei weitere Profis.
17.09.2025
1 min.
Bericht: RB Leipzig will mit David Raum verlängern
David Raum ist einer der zentralen Spieler bei RB Leipzig. (Archiv-Foto)
David Raum zählt inzwischen zu den zentralen Spielern im Kader von RB Leipzig, der 27-Jährige ist Kapitän - und hat noch einen Vertrag bis 2027. Den soll er laut einem Bericht nun verlängern.
Mehr Artikel