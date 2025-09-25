Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Insbesondere in Westsachsen und im Vogtland wird der Regenschirm heute zum unverzichtbaren Begleiter. (Archivbild)
Insbesondere in Westsachsen und im Vogtland wird der Regenschirm heute zum unverzichtbaren Begleiter. (Archivbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Insbesondere in Westsachsen und im Vogtland wird der Regenschirm heute zum unverzichtbaren Begleiter. (Archivbild)
Insbesondere in Westsachsen und im Vogtland wird der Regenschirm heute zum unverzichtbaren Begleiter. (Archivbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Sturmböen und Dauerregen – Sachsen startet nass in den Tag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dauerregen, Sturmböen bis 80 km/h am Fichtelberg und Temperaturen um acht Grad: Wo sich das Wetter besonders ungemütlich zeigt – und wann Besserung in Sicht ist.

Offenbach/Leipzig.

In Sachsen wird der Regenschirm heute stellenweise zum unverzichtbaren Begleiter: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sorgt ein Tiefdruckgebiet mit Kern über dem Alpenraum für feuchte und kühle Luft im Freistaat. Besonders in Westsachsen und im Vogtland ist laut Prognose mit Dauerregen zu rechnen – hier könnten nach bereits gefallenen Mengen noch einmal rund zehn Liter pro Quadratmeter dazukommen.

Sturmböen am Fichtelberg

Im Tagesverlauf bleibt es vielerorts bedeckt und regnerisch, vor allem vom Erzgebirge bis nach Westsachsen kann der Regen auch kräftiger ausfallen. Erst am Nachmittag sollen die Niederschläge allmählich nachlassen oder nordwärts abziehen. Die Temperaturen bewegen sich dabei auf eher niedrigem Niveau: Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Dauerregen sogar nur um 8 Grad. Im Bergland werden teils nur 4 Grad erreicht. Auf dem Fichtelberg werden zudem Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer pro Stunde erwartet. Ansonsten weht laut DWD ein mäßiger Nordost- bis Ostwind.

Hoffnung auf Auflockerungen

Etwas wärmer wird es am Freitag: Laut DWD bleibt es meist stark bewölkt bei vereinzelt leichtem Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, im Bergland zwischen 7 und 13 Grad.

Wer am Wochenende Pläne im Freien hat, kann vor allem am Samstag auf Wetterbesserung hoffen: Dann sind laut DWD von Nordosten her Auflockerungen möglich und es bleibt meist niederschlagsfrei, bei Höchstwerten bis 18 Grad im Tiefland und bis 16 Grad im Bergland. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Herbstwetter bringt Regen im Süden und Sonne im Norden
Der Regenschirm darf im Süden in den kommenden Tagen nicht fehlen.
Kühle Temperaturen, geteiltes Wetter: Während im Süden Schauer dominieren, bleibt es im Norden meist trocken. Wie sich die Lage bis zum Wochenende entwickelt.
27.09.2025
1 min.
Hinweise auf Schusswaffen im Zug bewahrheiten sich nicht
Der Bahnhof in Neumünster war komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt - Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
25.09.2025
3 min.
Regen klingt ab: Sonniger Norden und grauer Süden
Noch hält sich die herbstliche Zweiteilung beim Wetter in Deutschland. (Archivbild)
Im Norden lockt Sonne, im Süden ist es vielerorts grau und teils nass - bis zum Wochenende bleibt es bei dieser Aufteilung. Weiterer Dauerregen ist zumindest nicht in Sicht.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
Mehr Artikel